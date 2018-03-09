مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن شابًا فلسطينيًا قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة “استشهد الشاب محمد الجعبري (24 عامًا) برصاص الاحتلال في الخليل”. ولم يصدر حتى الآن تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الحادث.

وشهدت مدينة الخليل وعدد من المناطق في الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة إن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في نابلس وسلفيت.

وأضافت الوزارة أن عددًا من الأشخاص أصيبوا في قطاع غزة بسبب المواجهات الأسبوعية التي تشهدها المناطق الحدودية في القطاع بين الشبان والقوات الإسرائيلية.