3 إصابات بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي

أفادت مصادر ليبية، بوقوع حادث انفجار سيارة مفخخة، استهدف البوابة 60 في مدينة أجدابيا بمحافظة بنغازي.

وقالت المصادر إن التفجير استهدف البوابة الواقعة جنوبي أجدابيا، وأدى إلى جرح 3 جنود من الجيش الوطني الليبي، فيما وصفت إحدى الحالات بالخطيرة.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي لـ”إرم نيوز” أن انتحاريًا كان يقود السيارة وفجّرها عند الاقتراب من البوابة، مشيرًا إلى أن “الهجمات لن تتوقف في الوقت الحالي نظرًا لمحاولة تنظيم داعش تأكيد وجوده على الساحة”.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد استهدف نفس البوابة في هجوم سابق يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017.