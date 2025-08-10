رداً على إقامة الدولة.. بن غفير يدعو نتنياهو لتفكيك السلطة الفلسطينية

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه سيطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة المقبل بطرح خطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية. وفق ما ذكرته "القناة السابعة" العبرية.

ووفق إفادة بن غفير، يجب أن يكون هذا هو الرد على تخيلات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حول إقامة "الدولة الفلسطينية"، مشددا على سحق السلطة التي يرأسها أبو مازن، حسب تعبير بن غفير.

أخبار ذات علاقة نتنياهو: غزة ستخضع لحكم مدني لا يتبع السلطة الفلسطينية ولا حماس

من جانبها، أشارت "هيئة البث" العبرية إلى أنباء عن دراسة السلطة الفلسطينية بجدية إمكانية إعلان دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بأحادية الجانب دون إجماع، وسط معارضة أمريكية ودعم أوروبي وعربي.

ويتزامن ذلك مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما يتطلب تغييرات إجرائية، لم يتم الإعلان عنها بالفعل.