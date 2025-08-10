الخارجية العراقية تُبلِغ السفير البريطاني اعتراضها على تصريحات له "تخالف" الأعراف الدبلوماسية

العالم العربي

رداً على إقامة الدولة.. بن غفير يدعو نتنياهو لتفكيك السلطة الفلسطينية

رداً على إقامة الدولة.. بن غفير يدعو نتنياهو لتفكيك السلطة الفلسطينية
لقاء سابق بين بن غفير ونتنياهوالمصدر: أ ف ب
فريد كمال
فريد كمال
10 أغسطس 2025، 9:08 ص

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه سيطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة المقبل بطرح خطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية. وفق ما ذكرته "القناة السابعة" العبرية.

ووفق إفادة بن غفير، يجب أن يكون هذا هو الرد على تخيلات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حول إقامة "الدولة الفلسطينية"، مشددا على سحق السلطة التي يرأسها أبو مازن، حسب تعبير بن غفير.

من جانبها، أشارت "هيئة البث" العبرية إلى أنباء عن دراسة السلطة الفلسطينية بجدية إمكانية إعلان دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بأحادية الجانب دون إجماع، وسط معارضة أمريكية ودعم أوروبي وعربي.

ويتزامن ذلك مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما يتطلب تغييرات إجرائية، لم يتم الإعلان عنها بالفعل.

