حزب الله يصعّد: السلاح الذي يحمينا لن نتخلى عنه

أكد الأمين العام لميليشيا "حزب الله" نعيم القاسم، أن الميليشيا غير مستعدة لتسليم سلاحها، قائلا إن "السلاح الذي يحمينا لن نتخلى عنه".

واعتبر قاسم في خطاب أن لبنان بحاجة إلى "استعادة سيادته على أرضه"، لافتاً إلى أن "كل المشاكل التي نعانيها هي من العدو والاحتلال ومن الداعم الأمريكي" وفق تعبيره.

وبحسب صحيفة "النهار" المحلية، حمّل القاسم الحكومة اللبنانية المسؤولية عن وضع خطة من أجل تحقيق السيادة، داعيا إلى محادثات مكثفة في كيفية استعادة السيادة بالدبلوماسية وتسليح الجيش والاستراتيجية الدفاعية، كما دعا الأحزاب والنخب مساعدة الحكومة في تبني ذلك.

واتهم القاسم قرار الحكومة بنزع السلاح أنه "غير ميثاقي" وجاء بإملاءات إسرائيلية وأمريكية، وقال "إذا استمرّت الحكومة بهذا القرار، فهي ليست أمينة على لبنان والتراجع فضيلة" وفق تعبيره.

وتابع: "لن تتمكن إسرائيل من البقاء في لبنان، ولولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى العاصمة بيروت".