لودريان: لبنان قد يتحول إلى بلد "منبوذ"

قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن المجتمع الدولي قد "ينبذ" لبنان إذا طال أمد الفراغ الرئاسي القائم منذ عام تقريبا.

ولبنان بلا رئيس منذ انتهاء ولاية رئيس الدولة السابق ميشال عون، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولم يفلح البرلمان الحالي، وهو أحد أكثر البرلمانات انقساما في البلاد، في انتخاب خليفة لعون 12 مرة، كان آخرها في جلسة يونيو حزيران.

وأضاف لودريان لصحيفة "لوريون لوجور" اللبنانية اليومية أنه "يعتزم استضافة سلسلة من المشاورات بين الفاعلين السياسيين، ويأمل أن يبدأ رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ذلك في دعوة البرلمان للانعقاد في جلسات متعاقبة ومفتوحة".

وأردف: "يحدوني أمل أن يدرك الفاعلون السياسيون أنه يتعين العثور على مخرج، وإلا سينبذهم المجتمع الدولي. ولن يرغب أحد في رؤيتهم بعد ذلك، ولن يكون طلب الدعم من هنا أو هناك شيئا مقبولا".