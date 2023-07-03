ارتفاع عدد قتلى عملية جنين إلى 4 .. ونحو 15 غارة نفذتها إسرائيل

تتواصل العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل في جنين، فيما نفَّذ سلاح الجوي الإسرائيلي نحو 15 غارة جوية على المدينة ومخيّمها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، (من ضمنهم ٧ إصابتهم خطرة) جراء العملية العسكرية، فيما قتِل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل البيرة الشمالي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4.

وذكرت القناة الـ 14 العبرية أن إطلاق نار وقع نحو مستوطنة "أفني حيفتس" في شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى وقوع أضرار في منازل المستوطنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوجود إصابات لم يتم التمكن من الوصول إليها بسبب الدمار الذي خلَّفته الجرافات الإسرائيلية في جنين.

وقال الهلال الأحمر: "طواقمنا تعاملت مع بضع إصابات، وتم نقل أخطرها إلى مستشفيات في جنين وخارجها".

من جهتها أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صادر عنها أنها في "حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وأن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغوّل على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم، وندعو كل فصائل المقاومة في جنين ومخيّمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد".

وتابع البيان أن "استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة".

وأضاف البيان: "ندعو أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًّا على عدوانه، وندعو المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه".