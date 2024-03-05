طفل غزي يسير 12 كم حافيًا للحاق بمظلات المساعدات (صور)

وقال غبن في حديث لـ"إرم نيوز": "قبل يومين أسقطت طائرات عددًا من المظلات التي تحتوي على الطحين والطعام شمال غزة، فخرجت من الخيمة أركض حافيًا باتجاه مكان سقوط المظلات في عز الظهيرة، إذ كنت أركض وعيناي تراقب تحرك المظلات في السماء".

وأضاف: "ركضت مسافة طويلة جدًّا وأنا دون حذاء، ليس لأنني كنت على عجلة للحاق بالمظلات ولكنه لأنني لا أملك حذاء من الأساس، كنت أسير فوق الحجارة والركام والشوارع المهدمة حتى نزفت قدماي الدماء وأنا لا أشعر".

وتابع: "عندما اقتربت من مكان سقوط المظلات كان هناك الآلاف من المواطنين الذين تجمعوا لأخذ المواد الغذائية المتواجدة به، حاولت المزاحمة لعلي أحصل على كيس صغير من الطحين أو أي نوع من المواد الغذائية ولكنني لم أفلح بذلك".

وأكمل الطفل غبن، "أخذتُ أعودُ أدراجي مكسور الخاطر حزينًا بعد أن ركضت لأكثر من 12 كم حافيًا، ولم أستطع الحصول على أي شيء أعود به لعائلتي الجائعة، صرت أمشي في الطريق، وأنا أبكي قهرًا، وأبحث في الطريق عن أي شيء يمكنني أكله دون جدوى".