طفل غزي يسير 12 كم حافيًا للحاق بمظلات المساعدات (صور)
يروي الطفل عدي يعقوب غبن ذو الثلاثة عشر عامًا من بلدة بيت لاهيا شمال غزة مأساته مع قطع مسافة أكثر من 12 كم حافي القدمين، للحاق بمظلات المساعدات بحثًا عن الطعام.
قال غبن: "نعيش أوضاعًا معيشية مأساوية داخل خيمة في البلدة بعد تدمير منزلنا، حيث لا يوجد لدينا أي مقومات للحياة، وأهلي يموتون جوعًا، في ظل نفاد جميع أنواع الغذاء".
وقال غبن في حديث لـ"إرم نيوز": "قبل يومين أسقطت طائرات عددًا من المظلات التي تحتوي على الطحين والطعام شمال غزة، فخرجت من الخيمة أركض حافيًا باتجاه مكان سقوط المظلات في عز الظهيرة، إذ كنت أركض وعيناي تراقب تحرك المظلات في السماء".
وأضاف: "ركضت مسافة طويلة جدًّا وأنا دون حذاء، ليس لأنني كنت على عجلة للحاق بالمظلات ولكنه لأنني لا أملك حذاء من الأساس، كنت أسير فوق الحجارة والركام والشوارع المهدمة حتى نزفت قدماي الدماء وأنا لا أشعر".
وتابع: "عندما اقتربت من مكان سقوط المظلات كان هناك الآلاف من المواطنين الذين تجمعوا لأخذ المواد الغذائية المتواجدة به، حاولت المزاحمة لعلي أحصل على كيس صغير من الطحين أو أي نوع من المواد الغذائية ولكنني لم أفلح بذلك".
وأكمل الطفل غبن، "أخذتُ أعودُ أدراجي مكسور الخاطر حزينًا بعد أن ركضت لأكثر من 12 كم حافيًا، ولم أستطع الحصول على أي شيء أعود به لعائلتي الجائعة، صرت أمشي في الطريق، وأنا أبكي قهرًا، وأبحث في الطريق عن أي شيء يمكنني أكله دون جدوى".
وروى الطفل "وصلت إلى مكان قريب من البحر، مدمر بشكل كامل وتعرضت شوارعه للتجريف ولا يوجد أي أحد في تلك المنطقة، أدركت الآن أنني أصبحت تائهًا، ولم أعد أعرف طريق العودة إلى البيت، حتى جاء شاب ورآني في حالة يرثى لها، وبدأ بسؤالي عن وجهتي فأخبرته أنني من بيت لاهيا وجئت إلى هنا بحثًا عن الطعام في المظلات التي سقطت ولكن دون جدوى".
وأوضح، "أخذني الشاب إلى طريق عام ووصف لي طريق العودة إلى المكان الذي جئت منه، وبالفعل بدأت طريق العودة الذي كان ثقيلًا عليّ بخلاف طريق الذهاب الذي كان مليئًا بأمل الحصول على الطعام، حتى وصلت إلى خيمتنا بعد نحو أربع ساعات من المشي وعدت بخفي حنين، متعبًا منهكًا، أسأل عن أمي لأبكي على كتفها".