مقتل 20 في انفجار بشمال سوريا

بيروت ـ قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن سيارة ملغومة قتلت 20 شخصا على الأقل الاثنين في بلدة دركوش في شمال سوريا بالقرب من الحدود التركية.

وأضاف أن عشرات الأشخاص أصيبوا في الانفجار الذي وقع في سوق دركوش وهي بلدة صغيرة تقع تحت سيطرة المعارضة على مسافة كيلومترين من الحدود ونقل بعضهم إلى تركيا للعلاج.

وقال المرصد ومقره بريطانيا ويراقب العنف في سوريا من خلال شبكة نشطاء ومصادر طبية وعسكرية إنه تم تحديد هوية 12 من القتلى كما عثر على ثماني جثث متفحمة بشدة.

ويقول المرصد إن أكثر من 115 ألف شخص قتلوا في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين ونصف العام في سوريا.