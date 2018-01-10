العراق يطلق عملية عسكرية لتطهير صحراء الأنبار من “داعش”

أعلن قائد عمليات الأنبار بالجيش العراقي، الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار غربي العراق مع السعودية من بقايا تنظيم “داعش”.

وقال اللواء الركن محمود الفلاحي إن “عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم لتطهير صحراء جلابات ومنطقة صفاويات وسد الأبيض وصحراء معيله (جنوب مدينة الرطبة بالأنبار) الممتدة إلى الحدود العراقية السعودية”.

وأضاف الفلاحي أن العملية تنفذها قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات العشائر، بمساندة جوية من طيران التحالف الدولي ومروحيات الجيش العراقي.

ولفت إلى أن “القوات تمكنت في مستهل العملية صباح اليوم من تدمير أربع عجلات لداعش والاستيلاء على ثلاث، وتدمير مخيمات”.

وأشار الفلاحي إلى أن “العملية ستتواصل إلى حين تطهير صحراء الأنبار جنوب الرطبة من تنظيم داعش وصولاً إلى الحدود السعودية”.

يذكر أن القوات العراقية أعلنت تحرير جميع مناطق البلاد من تنظيم “داعش”، في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن لا تزال هناك فلول من التنظيم تسعى بغداد للقضاء عليها، وبعضها يتواجد في صحراء الأنبار.