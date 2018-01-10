هجوم بـ “المولوتوف” على مدرسة دينية يهودية في تونس

قال شهود ووسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، إن مجهولين ألقوا زجاجات مولوتوف على مدرسة دينية يهودية في جزيرة جربة التونسية في محاولة لإحراقها، الليلة الماضية أثناء احتجاجات عنيفة تشهدها البلاد.

وتسبب الهجوم في أضرار طفيفة دون وقوع أي إصابات.

وقال بيريز الطرابلسي، رئيس الجالية اليهودية في جربة لـ “رويترز”: إن “مجهولين استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات، وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة. لكن لم تقع أي إصابات، والأضرار كانت خفيفة”.

واندلعت ليل الثلاثاء مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية؛ احتجاجًا على رفع الأسعار، وفرض ضرائب جديدة، لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج يوم الاثنين.