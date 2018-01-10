السفير البريطاني في ليبيا: المملكة المتحدة لا تدعم “الإخوان”

قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت الثلاثاء أن بلاده لا تدعم الإخوان المسلمين المتواجدين في مدينة مانشيستر، مشيرا إلى أنهم لاجئون سياسيون مذ أكثر من 25 عاما.

وأشار مليت لدى اجتماعه مع مجلس مدينة طبرق البلدي وعدد من نشطاء المجتمع المدني، إلى أن بريطانيا لا تدعم الإرهاب سواء في ليبيا أو خارجها ولا تدعم الميليشيات المتواجدة في بعض المدن الليبية.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، أن بلاده لا تدعم طرف دون طرف آخر في ليبيا، قائلاَ إن الجهد البريطاني ينصب على مساعدة الليبيين للعودة إلى الاستقرار والازدهار.

وأشار ميليت إلى أن بريطانيا تفكر في افتتاح مكتب في برقة لتقديم الخدمات لليبيين إضافة إلى سفارة بلاده في طرابلس.