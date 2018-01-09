بعد 3 أيام.. “إنستغرام” يعيد رسالة شيريهان إلى عهد التميمي (صور)

أعادت إدارة موقع نشر وتبادل الصور “إنستغرام” المنشور الذي حذفته للممثلة المصرية شيريهان، الخاص بتعليقها ورسالتها للفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي.

وكانت شيريهان قد أعلنت منذ أيام قيام إدارة “إنستغرام” بحذف المنشور الخاص بها، حيث هاجمت إدارة الموقع على ما حدث، ما أثار جدلًا كبيرًا.

وعبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، أعلنت شيريهان، اليوم الثلاثاء، إعادة البوست لصفحتها من قبل إدارة “إنستغرام”، حيث كتبت على “تويتر”: “أعادت إدارة إنستغرام اليوم 9 يناير 2018 إلى الصفحة الرسمية والخاصة بي البوست الذي كنت قد أرسلته منذ ثلاثة أيام، وحذفته، إلى عهد التميمي، ربي وقلبي ودعائي وكثيرين كثيرين غيري معك ومع الحق إن شاء الله يا عهد”.

واعتقلت التميمي مؤخرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.