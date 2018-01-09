رئيس الموساد: لدينا عيون وآذان و”أكثر من ذلك” في إيران

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، “الموساد”، اليوم الثلاثاء، يوسي كوهين إن لدى إسرائيل “عيونًا وآذانًا وأكثر من ذلك في إيران”، مستبعدًا في الوقت ذاته قدرة الاحتجاجات الحالية على الإطاحة بالنظام الحالي.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن كوهين قوله خلال مؤتمر في القدس، اليوم، إن الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة “لن تسفر عن زعزعة النظام الحاكم في إيران”.

وأضاف:” سيكون من دواعي سروري أن يحدث انقلاب اجتماعي، ولكن اعتقد بأن هذا الأمر قد يحصل مستقبلًا”.

ورأى كوهين أن لإيران “خطة استراتيجية بعيدة المدى هدفها تحقيق رؤيا بسط سيطرتها على الشرق الأوسط”.

وقال:” إن الإيرانيين يزحفون دون أي عائق باتجاه الشرق الأوسط مع قوات كبيرة للغاية، منها فرق تابعة للحرس الثوري بحيث يتدفق مقاتلون شيعة عنها بينهم أفغان إلى المنطقة، عبر ممر جوي وبري عكفت إيران على تشكيله”.

من جهة ثانية، وصف كوهين العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بأنها “فريدة”، موضحًا أن هناك “تعاونًا فريدًا من نوعه بين البلدين وهذا التعاون يتوطد يومًا بعد يوم “.

وأضاف رئيس الموساد:” لقد غيرت واشنطن سياستها خلال العام المنصرم، وبدأنا نلاحظ تغيرات دراماتيكية في منطقتنا، ان هذه التغيرات تصب في مصلحة إسرائيل الأمنية إذ إن السياسة الأمريكية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار التطلعات المتطرفة الإيرانية “.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت في مدينتي “مشهد” و”كاشمر” احتجاجات على غلاء المعيشة، وتحولت لاحقًًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية “قم”، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.