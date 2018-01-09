ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تنفي تشكيل لجنة تحضيريّة لـ”المؤتمر الجامع”

نقل موقع إخباري ليبي عن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، اليوم الثلاثاء، نفيها لأنباء تزعم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع في ليبيا.

ونقل موقع “بوابة المتوسط”، عن مصدر رفيع المستوى من البعثة الأممية رفض الكشف عن هويته، “، قوله إن “هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحّة”.

وكانت لجنة التواصل في المؤتمر الليبي الجامع، قالت في تصريحات سابقة، إن تونس ستستضيف الاجتماع الأوّل لهذا المؤتمر، الذي يسعى المبعوث الخاص للأمم المتّحدة غسان سلامة، إلى عقده ضمن خطّته التي أعلن عنها لحل الأزمة الليبية. وأشارت اللجنة إلى أن الاجتماع الذي سينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، ستعقبه جولات أخرى، من المقرر عقدها في ليبيا.

من ناحيته، أكّد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، على “تأييده ومباركته لجهود ومساعي اللجنة في إنجاح المؤتمر”، معتبرًا أنّ “ذلك يعتبر إنجاحًا لكلّ المساعي الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام”.

وقال الجمالي في تصريحات صحفية، إنه “سيتم طرح موضوع المؤتمر الوطني الليبي الجامع، على طاولة جامعة الدول العربية؛ لتوحيد الرأي العربي بخصوصها”.

ومن أهمّ النقاط التي ناقشها اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنّ “ليبيا دولة واحدة، وأنّ الخيار الديمقراطي خيار لا حياد عنه، يتمّ بموجبه التداول السلمي على السلطة، ودعم العدالة الانتقالية واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة، والمصالحة الوطنية المبنية على الإنصاف والصفح والتعايش السلمي، بين كل أطياف المجتمع الليبي”.