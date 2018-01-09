داعش يستهدف وجهاء الموصل بالرصاص والعبوات الناسفة

شن تنظيم داعش هجمات بأسلحة خفيفة وعبوات ناسفة، ضد عدد من وجهاء مناطق متفرقة من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.

وقال الضابط في شرطة نينوى، الرائد علي حسين، الثلاثاء، إن “مختار حي سومر، نجا من محاولة اغتيال بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين ينتمون لداعش، على الشارع العام في الحي، جنوب شرقي الموصل، دون أن يسفر عن وقوع إصابات”.

وأوضح الرائد حسين، أن “عبوة ناسفة انفجرت أمام كرفان (مقطورة سفر) مختار حي القادسية، في الحي ذاته شرقي الموصل؛ ما ألحق أضرارًا بالكرفان المخصص لعمل المختار، والذي لم يكن يتواجد فيه لحظة وقوع الانفجار”.

وعلى صعيد ذي صلة، أشار الضابط العراقي، إلى أنه “في حادث هو الثالث من نوعه، أصيب مختار حي الانتصار، جنوب شرقي الموصل، بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على الكرفان المخصص لعمله في الحي ذاته”.

ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود داعش، في الموصل، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق محافظة نينوى.

وفي الـ 31 من أغسطس/آب 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر تسعة أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة منذ الـ 10 من يونيو/حزيران 2014. ‎