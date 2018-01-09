إصابة القيادي البارز في “حماس” عماد العلمي بطلق ناري.. وحالته حرجة (صور وفيديو)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إصابة القيادي البارز في صفوفها عماد العلمي لطلق ناري في الرأس بـ “الخطأ” اليوم الثلاثاء في قطاع غزة.

وأكدت “حماس” النبأ بتغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فيما قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن العلمي “أصيب صباح هذا اليوم بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته وحالته حرجة”.

إصابة القيادي في حركة حماس المهندس عماد العلمي أبو همام صباح اليوم الثلاثاء بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته وحالته حرجة . — حركة حماس (@hamasinfo) January 9, 2018

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، في بيان له، اليوم: “أصيب صباح اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس عماد العلمي بطلق ناري في الرأس نُقل على إثره لمستشفى الشفاء”، مضيفاً: “تبين من خلال التحقيق أن العلمي أصيب بالخطأ في بيته أثناء تفقده لسلاحه الشخصي”.

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة عبر “تويتر”، اليوم، أن “القيادي في حركة حماس عماد العلمي يرقد في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي تحت العناية السريرية الفائقة و لازالت حالته حرجة”.

????????عاجل|| ????القيادي في حركة حماس م.عماد العلمي يرقد في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي تحت العناية السريرية الفائقة و لازالت حالته حرجة. — د.أشرف القدرة (@press221) January 9, 2018

وذكرت تقارير إعلامية أن قيادة المكتب السياسي في حركة “حماس”، على رأسها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي إلى جانب زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، توجهت إلى مستشفى “الشفاء” في قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة خليل الحية، في كلمة للصحفيين من أمام مستشفى “الشفاء” إن “الطواقم الطبية أجرت عملية جراحية للعلمي لكن حالته حرجة كما تحدث بذلك الأطباء، وهذا كل ما نستطيع أن نقوله اليوم بناء على إفادة أهله وشهود في بيته”.

#مؤتمر صحافي للدكتور خليل الحية حول اصابة القيادي في حماس عماد العلمي pic.twitter.com/BM0OhBPaDp — AlaqsaVoice (@Alaqsavoice) January 9, 2018

ويعد العلمي أحد مؤسسي حركة “حماس”، وعمل ممثلاً لها في إيران قبل أن يعود إلى غزة في العام 2012 قادماً من سوريا بعد إبعاد قسري دام 20 عاماً.

وأصيب العلمي في غارة جوية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في نهاية عام 2014 أدت إلى بتر قدمه اليمنى.