إسرائيل تخطط لبناء “جسر سياحي للمشاة” جنوب المسجد الأقصى

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ مخطط لبناء “جسر سياحي للمشاة” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحسب مركز فلسطيني.

وأكد “مركز معلومات وادي حلوة” أن “بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس تخطط لبناء جسر سياحي للمشاة في بلدة سلوان”.

وأضاف المركز، في بيان صدر الثلاثاء، أن “طواقم مشتركة من البلدية وسلطة الآثار والطبيعة الإسرائيليتين، اقتحمت برفقة أفراد من قوات الاحتلال، أمس الإثنين، حي وادي الربابة في البلدة، ونفذت أعمال حفر في عدة مناطق بأراضي الحي، تمهيدًا لإقامة الجسر السياحي”.

وتابع أن “الطواقم الإسرائيلية حاولت تثبيت أساسات للجسر المنوي إقامته، ووضعت كميات ضخمة من الباطون في أراضي وادي الربابة تمهيدًا لصبها لبناء الجسر، لكن أصحاب الأراضي وأهالي سلوان منعوا ذلك، ما أجبر تلك الطواقم للانتقال بأعمال الحفر إلى داخل البؤرة الاستيطانية في الحي”، وفقًا لوكالة “صفا” الفلسطينية.

وبحسب المركز الفلسطيني، يبلغ طول الجسر 197 مترًا، بارتفاع 30 مترًا، ويربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورًا بوادي الربابة.

وتمنع سلطات الاحتلال أهالي حي وادي الربابة من استخدام أراضيهم أو القيام بأي أعمال ترميم أو زراعة في أراضيهم.