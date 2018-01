شاهد.. مسلحون حوثيون يعتدون على امرأتين في صنعاء (فيديو)

اعتدى مسلحون حوثيون على سيدتين في أحد شوراع العاصمة صنعاء، في حادثة تضاف لمسلسل إهانة الحوثيين للمرأة اليمينة.

وأظهر مقطع فيديو قصير تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عناصر حوثية مدججة بالسلاح وهي تعتدي على سيدتين منقبتين.

وفق صحيفة عدن الغد لم يتبين سبب تهجم المسلحين على السيدتين، في حين ظهر بعض الأشخاص وهم يحاولون منع الميليشيات من الاعتداء والتهجم على الضحيتين.

وانتهى المقطع بإدخال إحدى السيدتين إلى مدخل منزل وإغلاق الباب عليها.

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد دأب الحوثيون على الاعتداء على النساء في اليمن، خاصة خلال الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن أبنائهن وأقاربهن المحتجزين في السجون الحوثية.

كما اعتدت الميليشيات الحوثية مؤخرًا على مجموعة من النساء، تظاهرن للمطالبة بتسليم جثة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

