تونس.. سقوط أول قتيل في اتساع رقعة الاحتجاجات على رفع الأسعار

أكدت وكالة الانباء الرسمية في تونس، اليوم، سقوط أول قتيل في الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار والضرائب.

وقالت وسائل إعلام محلية بوقت سابق، إن شخصا قتل الاثنين في احتجاج مناهض للحكومة في بلدة طبربة التونسية مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي بدأت ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات الإثنين لتشمل 10 مدن تونسية، في مؤشر على تصاعد حدة التوتر.

فبعد بعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.