مصر.. محامي مبارك يقدم مستندات لاستئناف قرار الحجز على أموال موكله

قدم فريد الديب محامي الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه مذكرة لاستئناف قرار تأييد الحجز الإداري على 61 مليون جنيه من أموالهم.

وكان الديب قد اختصم في دعواه كلًا من وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم والنائب العام المستشار نبيل صادق والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صادق وشركة مصر المقاصة ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.

وأوضح في الدعوى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة أصدر قرارًا في 8 يناير/كانون الثاني الماضي بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين وهو مبارك ونجلاه لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.