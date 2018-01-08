برلمانية عراقية تنفي صحة اجتماع قياديين سُنة بسفير إسرائيل في الأردن

نفت النائب عن تحالف القوى السُنية في البرلمان العراقي، لقاء وردي ، اليوم الإثنين، صحة ما تناقلته وسائل إعلام عن أن سياسيين عراقيين سُنة التقوا بالسفيرة الإسرائيلية في الأردن.

ولم تحدد وسائل الإعلام التي تداولت الأنباء تاريخ اللقاء المزعوم، لكن عمّان طردت طاقم السفارة الإسرائيلية، وعلى رأسهم السفيرة عينات شلاين، في يونيو/حزيران 2017، على خلفية مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن في السفارة، وتشترط لإعادة فتح السفارة أن تقدم تل أبيب اعتذارًا وتُغير السفيرة، ومحاكمة الحارس.

وقالت وردي، إن “هذه الأنباء عارية عن الصحة، وتندرج ضمن حملة التسقيط السياسي، خصوصًا ونحن نمثل تحالف القوى السُنية المدعومة عربيًا”.

ويملك تحالف القوى العراقية (أكبر كتلة سنية في البرلمان) 53 مقعدًا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدًا.

وشددت النائبة العراقية على أن “هناك حملات تسقيط سياسية، سواء أكانت داخلية أم خارجية، تسعى إلى التأثير على تحالف القوى”.

وأضافت وردي أن “أي جهة تدّعي غير ذلك عليها تقديم أدلة تثبت عكس كلامنا”.

ولا يملك العراق أي علاقات على جميع المستويات مع إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، أمس، عن مصدر برلماني قوله إن “لقاء جمع قادة سنّة بالسفيرة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، بينهم النائبان أحمد المساري، وظافر العاني، وخميس الخنجر (الأمين العام للمشروع العربي)”.

كما شارك في اللقاء، وفق المصدر الذي لم تكشف وسائل الإعلام عن هويته، كل من: صالح المطلك (رئيس ائتلاف العربية)، عتاب الدوري (نائبة)، لقاء وردي (نائبة)، عبدالله ياور (رئيس حركة العدل والإصلاح)، مثنى الضاري (الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق)”.