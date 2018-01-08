هجوم صاروخي على رتل للجيش التركي شمالي سوريا

تعرض رتل تابع للقوات المسلحة التركية، التي تؤدي مهمة مراقبة لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمالي سوريا، لهجوم صاروخي، دون أن يسفر الهجوم عن خسائر.

وسقطت عدة صواريخ على بعد 20 إلى 30 مترًا من الرتل، أثناء مروره بالقرب من مدينة دارة عزة، شمال غربي محافظة حلب.

ولم يسفر الهجوم عن أضرار بشرية أو مادية، كما لم تتبن أية جهة هذا الهجوم.

وتقع “دارة عزة” في ريف حلب الغربي، الذي يشكل مع ريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب، إحدى مناطق “خفض التصعيد” التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة، في وقت سابق من 2017، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.

ومنذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب – عفرين؛ بهدف مراقبة “منطقة خفض التوتر” هناك.