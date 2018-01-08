البرلمان السوداني يقر إعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان

أقر البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، بالأغلبية، إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (غرب)، وكسلا (شرق) لمدة 6 أشهر.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مراسيم جمهورية بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة 6 أشهر.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية الطارئة، لدراسة المرسوم الجمهوري، أحمد محمد آدم التيجاني، إن “المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال كردفان، يأتي بغرض تحقيق المصالح العليا للوطن من خلال جمع السلاح وبسط سيادة القانون”.

وأضاف “منع انتقال الأسلحة والمتفلتين في الولاية، يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية تمكن من إنفاذ قرار جمع ونزع السلاح من الجهات غير المخول لها حمله، والعربات غير المقننة”.

وأوضح التيجاني أن “المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ في كسلا، يأتي لدواعٍ تتعلق بمهددات أمنية أبرزها، جمع السلاح، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة تهريب المخدرات، ومنع امتداد آثارهما للمناطق المجاورة”.

وأعلن السودان يوم السبت الماضي إغلاق حدوده مع إريتريا لـدواعٍ أمنية ولمكافحة تهريب السلع الاستهلاكية، استنادًا إلى المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان الطوارئ في كسلا الحدودية.

ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلقت السلطات السودانية، في الـ 6 من آب/أغسطس الماضي، حملة لجمع الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة.