البرلمان الليبي يعقد جلسة “استثنائية” لتعديل الإعلان الدستوري

يعقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة استثنائية لمناقشة الاستحقاق السياسي المقبل، والمتمثّل في تعديل الإعلان الدستوري، وفق المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق.

وتوقع بليحق، في تصريحات صحفية، أن “تشهد الجلسة نقاشات ساخنة”، لكنه “عبّر عن أمله في أن تنجح بحسم الجدل المتواصل حول تعديل الإعلان الدستوري”.

وكان مجلس النواب الليبي، أعلن الأسبوع الماضي عن تأجيل جلساته إلى الأسبوع الحالي، والتي كانت مخصصة لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري وتضمينه في الاتفاق السياسي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات.

وفشل مجلس النواب الليبي، للمرة الرابعة، في عقد جلسة الثلاثاء الماضي؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وسبق له أن فشل في عقد جلسة للغاية نفسها الإثنين الماضي، كما فشل كذلك في موعدين حددهما الأسبوع الماضي.

وناقش النواب الحاضرون، تجهيز قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وقانون الانتخابات المقبلة.