السويحلي يعلن الاتفاق على تولي الحرس الرئاسي الليبي تأمين معبر “رأس جدير”

اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي، يوم الأحد، مع عدد من رؤساء بلديات غرب البلاد على تسلّم الحرس الرئاسي مهام تأمين معبر “رأس جدير” الحدودي مع تونس.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السويحلي، في العاصمة طرابلس، مع عمداء بلديات: “زوارة”، و”يفرن”، و”كاباو”، و”جادو”، و”وازن”، و”القلعة”، لبحث الأوضاع الأمنية على المعبر.

وسقط قتيلان، أمس الأول الجمعة، إثر هجوم شنَّته كتيبة مسلحة، تتبع حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، على معبر “رأس جدير” مع تونس، في محاولة للسيطرة عليه .

وأكد السويحلي دعمه لـ “بسط سيطرة الدولة على كافة المنشآت الحيوية والمنافذ الحدودية، دون استثناء أو انتقائية، وفقًا لإجراءات قانونية صحيحة”.

وأفاد البيان أن السويحلي “اتفق مع عمداء البلديات المجتمعة، وأعضاء المجلس الممثلين لهم، على أن يتسلّم الحرس الرئاسي مهام تأمين معبر “رأس جدير” الحدودي، على أن تقوم وزارة الداخلية بإدارة المعبر من خلال الأجهزة التابعة لها”.

ولم يحدّد البيان تاريخًا لعملية نقل مهام تأمين المعبر.

وأعلن المجلس البلدي في “زوارة”، أمس، توصّله إلى اتفاق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، يقضي بتجميد العمليات العسكرية غرب البلاد.