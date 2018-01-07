السودان يعلّق على إدراجه على القائمة الأمريكية لانتهاك الحريات الدينية

أعربت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، عن أسفها “البالغ” لإدراج وزارة الخارجية الأمريكية اسم بلادها ضمن قائمة الدول التي تشكل “قلقًا خاصًا” بموجب قانون الحرية الدينية الدولي.

ودعت وزارة الخارجية السودانية، نظيرتها الأمريكية إلى مراجعة قرارها الذي وصفته بـ “السلبي”، وإنصاف السودان.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الإعلان الأمريكي الأخير يتناقض والعديد من الإشادات التي حظي بها السودان من رموز وقادة المؤسسات الدينية العالمية”.

وأشارت إلى أن كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، أجرى زيارة إلى البلاد خلال شهر تموز/يوليو الماضي، كما زار مفوض الحريات الدينية في الاتحاد الأوروبي “جان فيجل” الخرطوم خلال شهر آذار/مارس الماضي، وأكدا كفالة الحكومة للحريات الدينية.

واعتبرت الخارجية السودانية أن مخاطبة نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، للعديد من القيادات الدينية المختلفة، في مسجد “النيلين” في العاصمة الخرطوم خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من “مظاهر ضمان الحريات الدينية”.

وذكرت الوزارة أن السودان يوفّر للمواطنين والمقيمين واللاجئين حريات واسعة لممارسة حقوقهم الدينية، عبر 844 كنيسة تتبع لها 319 مؤسسة تعليمية، إضافة لـ173 مركزًا ثقافيًا في مختلف ولايات البلاد.

وأعربت عن استعدادها لمواصلة الحوار حول هذه القضية لبيان حقائق الواقع، والتجربة السودانية المميزة إقليميًا ودوليًا فيما يتعلق بصون الحريات الدينية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، إدراج 10 دول على قائمة البلدان التي تشكل “قلقًا خاصًا” بموجب قانون الحرية الدينية الدولي.

وشملت القائمة كلًا من: السودان، والسعودية، وإريتريا، وإيران، إلى جانب الصين، وميانمار، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمانستان وأوزبكستان.