السودان.. الشرطة تفرق مئات المحتجين على غلاء الأسعار في الخرطوم

فرّقت الشرطة السودانية المئات من طلاب جامعة الخرطوم، اليوم الأحد، الذين تظاهروا احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز جراء تطبيق سياسات اقتصادية أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وبدأت المظاهرة داخل حرم الجامعة، الواقعة وسط الخرطوم، لكن إثر خروج المتظاهرين من الجامعة اشتبكت معهم قوات الشرطة، ما أدى إلى إغلاق شارع “الجامعة”، أحد شوارع العاصمة الرئيسة.

وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتظاهرين بعد إطلاقها الغاز المسيل للدموع، فيما عززت انتشارها على كل المداخل والشوارع المؤدية للجامعة.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان تفريق المظاهرة قد أسفر عن وقوع إصابات من عدمه.

وفي وقت سابق اليوم، عبّرت الحكومة السودانية عن رفضها السماح بتخريب الممتلكات العامة، أثناء التظاهرات والتجمعات غير المرخصة، التي تشهدها البلاد، تنديدًا بالغلاء وارتفاع الأسعار.

وقال وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية، بابكر دقنة، في تصريحات للصحفيين، إن “التعبير بالطرق السلمية مسموح، لكن التخريب ممنوع”.

وأشار إلى أن “التجمعات والندوات الجماهيرية تحتاج إذنًا مسبقًا، وأي تخريب (خلال الاحتجاجات) غير مسموح به”.

وجاءت تصريحات الوزير عقب اعتقال السلطات السودانية، في وقت سابق من اليوم، 3 من قادة المعارضة، ومصادرة 6 صحف، خاصة وحزبية.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بحدوث احتجاجات متفرقة ومحدودة يومي الجمعة والسبت في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى، تنديدًا بالغلاء وارتفاع الأسعار.

وأثار رفع الأسعار غضبًا شعبيًا، خاصة بسبب الخبز، وذلك بعد أن أعلنت المطاحن الرئيسة في البلاد، يوم الجمعة، زيادة أسعار الطحين بنسبة 200%.

ودعت أحزاب معارضة الشعب السوداني إلى الخروج في احتجاجات سلمية لمناهضة القرارات الاقتصادية.

والأحد الماضي، أقر البرلمان السوداني الموازنة المالية للعام 2018، التي أقرت رفع قيمة الدولار الجمركي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيهًا، فضلًا عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، سقط العشرات في مظاهرات اندلعت في الخرطوم ومدن سودانية أخرى أثناء احتجاجات ضد رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.