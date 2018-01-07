الجيش الليبي يستهدف بالمدفعية الثقيلة متشددين جنوب درنة

شن الجيش الوطني الليبي هجومًا بالمدفعية الثقيلة، ضد عناصر متشددة في منطقة “محور الظهر الحمر”، جنوبي مدينة درنة.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات “عمر المختار” التابعة للجيش الليبي، صلاح بوجيدار، في تصريحات إعلامية، إن “قوات من الجيش الليبي استهدفت مواقع للمتشددين بالمدفعية الثقيلة؛ ما أسفر عن إصابات في صفوفهم”.

وأضاف، أنه “تم استهداف المتشددين من قبل الكتيبة 321 المدفعية ذاتية الحركة، في منطقتي علوة تمسيكت بالمدخل الغربي لمدينة درنة، وحواشين بوربيحة بالظهر الحمر”.

وتابع، أن “قوات السرية الأولى مشاة بالأبرق، والسرية الثانية استطلاع بالقبة، استهدفتا أيضًا بالأسلحة المتوسطة، تجمعات وآليات المتشددين بمحور الظهر الحمر، جنوب مدينة درنة”.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي، تفرض طوقًا كاملًا حول مدينة درنة منذ فترة، في انتظار إصدار الأوامر باقتحامها، في حال فشل المساعي السلمية لإخراج الجماعات المتشددة منها.