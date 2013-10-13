المعارضة السورية تقاطع جنيف 2

اسطنبول - أعلن المجلس الوطني السوري الذي يشكل أكبر جزء من ائتلاف المعارضة، الأحد، قراره النهائي بعدم المشاركة في "مؤتمر جنيف 2" الهادف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وهدد المجلس بالانسحاب من الائتلاف الوطني في حال قرر الأخير المشاركة، حسبما أكد رئيس المجلس في تصريحات صحفية.

وقال جورج صبرا "إن المجلس وهو أكبر كتلة سياسية في الائتلاف أعلن قراره الصارم من قبل أعلى هيئة قيادية فيه أنه لن يذهب إلى جنيف في ظل المعطيات والظروف الحالية في سوريا".

وأضاف "هذا يعني أنه "المجلس" لن يبقى في الائتلاف إذا قرر أن يذهب إلى جنيف".

وكان الائتلاف السوري المعارض أعلن سابقاً أنه مستعد للذهاب إلى جنيف 2 بشرط الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.