نجاة شيخ قبلي شرق ليبيا من محاولة اغتيال

استهدف تفجير وقع السبت في بلدة سلوق 50 كم عن بنغازي شرق ليبيا أحد شيوخ قبيلة العواقير.

ودان المجلس البلدي وأهالي بلدية سلوق العملية التفجيرية التي استهدفت الشيخ موسي النمر، بزرع عبوة ناسفة أمام بيته.

ونقلت وكالة الانباء” الليبية “التابعة للحكومة المؤقتة عن رئيس البلدية بشير الجرماني قوله” إنهم يؤكدون على تلاحم وترابط كافة التركيبات والمكونات الاجتماعية ولن يسمحوا لذوي الأجندة الإخوانية والأفكار الضيقة العنصرية وغيرهم من أصحاب المطامع الشخصية أن ينجحوا في زرع الفتنة بين أهالي سلوق.”

وأكد الجرماني وقوفهم صفا واحدا مع بناء الدولة ومؤسساتها خاصة الأمنية والعسكرية مجدداً وبكل قوة دعمهم للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.