مسؤول ليبي: السراج تعهّد بوقف العملية العسكرية في رأس جدير

تعهّد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بوقف العملية العسكرية في رأس جدير الحدودي مع تونس، وفق ما نقله عنه رئيس بلديّة مدينة زوارة الليبيّة، حافظ بن ساسي.

وقال بن ساسي، في تصريحات إعلامية، السبت إن “بيانًا توضيحيًا سيصدر عن المجلس الرئاسي الليبي، حول الأحداث التي يشهدها معبر رأس جدير”.

وأضاف أن اجتماعًا “سيعقد خلال الساعات المقبلة سيجمع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية، لبحث مستجدات العملية العسكرية في المنطقة”.

و كان بن ساسي، قد أعلن في وقت سابق، أنه “جرى استئناف العمل في معبر رأس جدير يوم السبت، بعد يوم من اشتباكات دارت في محيطه”.

وقال بن ساسي، إن “المعبر عاد إلى طبيعته من الجانبين”، مبينًا أن “السلطات التونسية شدّدت من الإجراءات الأمنية المتخذة على المعبر” .

وأوضح أن التدابير الأمنية “أمر طبيعي ومن حق أي جهة أمنية أن تقوم بهذا الإجراء، خاصة بعدما شهدت المنطقة اشتباكات”.

وأضاف أن “قوات الحرس الرئاسي وأخرى مساندة لها، دحرت القوة التي هاجمت المنطقة القريبة للمعبر الحدودي، وأن المعبر يخضع حاليًا لسيطرة وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني ولديهم تكليفات رسمية”.

وسقط قتيلان ليبيان الجمعة، إثر هجوم مسلح قامت به كتيبة تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية على المعبر، في محاولة للسيطرة عليه.