اعتقال 3 متورطين بقتل ناشط سياسي في بنغازي

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي في ليبيا، السبت، 3 متورطين بجريمة قتل مسؤول تعليم الأبيار والناشط السياسي، صلاح قليون القطراني.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها: إن “المعتقلين سيحالون إلى البحث الجنائي لإكمال التحقيقات، قبل تقديمهم للمحاكمة”.

وتوفي القطراني، يوم الخميس الماضي، متأثرًا بجراح أصيب بها عقب تعرضه لإطلاق رصاص، من قبل مسلحين مجهولين، بعد خروجه من منزله.

ويعد القطراني أحد ناشطي المجتمع المدني في المنطقة، ومنسق رابطة شباب قبيلة العواقير، وكان يقود حملة انتخابية لترشيح نفسه في الانتخابات النيابية المقبلة.

من جهته، أدان مجلس بلدي الأبيار، السبت، بشدة حادثة الاغتيال.

وقال عميد المجلس، عبد العزيز الدغاري، في بيان صدر عنه، إن “حادث الاغتيال المشين الذي أودى بحياة مدير مكتب تعليم الأبيار صلاح قليون، لن يمر مرور الكرام”، لافتًا إلى أن “التحقيقات لا تزال جارية ولا يمكن الإفصاح عنها”.

وحسب البيان، تعهد الدغاري “بكشف ملابسات القضية قريبًا، على أن ينال الجُناة العقوبات الرادعة”.