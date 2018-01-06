وفد فلسطيني يطلع الرئيس الفرنسي على تطورات القضية الفلسطينية‎

أطلع وفد فلسطيني، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على آخر التطورات الدبلوماسية والسياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد مع ماكرون في باريس، وفق بيان صدر عن السفارة الفلسطينية في فرنسا.

وقدّم الوفد عرضًا حول التوسع الاستيطاني بالضفة والقدس، وآثار ذلك في القضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل حول المشاركين في الوفد، في حين شدد على “أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، خاصة في ظل محاولات تجاوز حل الدولتين والقفز على قرارات الشرعية الدولية”، وفق البيان.

وطالب الوفد بموقف أوروبي ودولي حاسم، تجاه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

من جهته، شدد ماكرون على موقفه الرافض لقرار ترامب، قائلًا إنه “يؤثر سلبًا على مستقبل السلام في المنطقة، ويخالف القوانين والقرارات الدولية”.

وعبّر ماكرون عن “دعمه لحل الدولتين، والتأكيد على تنفيذه وصولًا لتحقيق السلام العادل والدائم”.

وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وتحذيرات دولية.

وفي 21 من الشهر نفسه، أقرت الأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتًا، مشروع قرار يؤكد على اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.