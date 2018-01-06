مقتل 17 مدنيًا بقصف جوي على الغوطة الشرقية

المصدر: ا ف ب

قُتل 17 مدنيًا على الأقل وأُصيب آخرون بجروح السبت في غارات لطائرات روسية وسورية على مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن المرصد أنه “وثّق مقتل 12 مدنيًا بينهم طفلان في حمورية، ومدنيان اثنان في مدينة مديرا وثلاثة آخرين في عربين”، كما أُصيب نحو 35 شخصًا بحروح في المناطق الثلاث.

وقال مدير المركز رامي عبد الرحمن: “واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية السبت قصفها العنيف للغوطة الشرقية مستهدفة المزيد من المناطق السكنية”.

ورجح أن “ارتفاع عدد قتلى هذه الغارات نتيجة وجود إصابات خطيرة فضلاً عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض”.

ووفقًا لتقارير إخبارية فقد دُمّرت أبنية بالكامل بمنطقة سكنية في حمورية جراء الغارات، وبدت مبان عدة وقد انهارت واجهاتها في شارع ملأته الأنقاض.

وأسفر القصف الجوي والمدفعي أيضًا السبت عن إصابة 25 مدنيًا بجروح في مدينة حرستا وبلدة مسرابا، بحسب المرصد.

وكان 23 شخصًا قتلوا الأربعاء في الغوطة الشرقية، غالبيتهم في غارات روسية استهدفت بلدة مسرابا.

وصعّدت قوات النظام وحلفاؤها مجددًا في الأيام الأخيرة القصف على مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، إثر شن جبهة تحرير الشام وفصائل إسلامية عدة هجمات على مواقع تحت سيطرة قوات النظام على أطراف مدينة حرستا، تبعها اندلاع اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة.