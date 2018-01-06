السودان يغلق حدوده مع إريتريا

ذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية، اليوم السبت، أن الخرطوم أغلقت حدودها مع دولة إريتريا.

وجاء الإغلاق بعد أسبوع من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان، ولم تذكر الوكالة أسبابًا لإغلاق الحدود.

وجاء المرسوم الجمهوري الصادر الأسبوع الماضي في إطار حملات لنزع سلاح مهربين بدأت قرب دارفور والنيل الأزرق في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الوكالة الرسمية “أصدر والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم قرارًا استنادًا إلى المرسوم الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، والخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا، قرارًا بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارًا من مساء أمس (الجمعة) الخامس من شهر كانون الثاني/يناير من العام 2018 ولحين توجيهات أخرى”.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان في كسلا قولهم “إن قوات نُشرت قرب الحدود”، ولم يتسن الوصول إلى المتحدث العسكري للتعليق.