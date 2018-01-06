يقودها علي القذافي.. إنشاء قوة مشاة جديدة في الجيش الليبي

أصدر القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قرارًا جديدًا يقضي بتشكيل قوة مشاة جديدة في الجيش الليبي، وتكليف العقيد علي القذافي الصداعي، آمرًا للقوة، ويكون تمركزها مؤقتًا في رأس لانوف.

ويعد الصدّاعي أحد ضباط مدينة سرت، شرقي العاصمة الليبية طرابلس، ويتبع حاليًا لغرفة عمليات سرت الكبرى.

ويأتي ذلك بعد قرار آخر أصدره قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، يقضي بإنشاء كتيبة للتدخل السريع، وتعيين آمر لها.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن القرار رقم (393)، لسنـة 2017، ينص على تعيين المقدم عماد عمران السنوسي الزوي، آمرًا لكتيبة التدخل السريع.

كما نص القرار على أن تكون تبعية الكتيبة الجديدة لهيئة السيطرة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.