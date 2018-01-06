فلسطين.. مقاطعة واسعة للبطريرك “ثيوفيلوس” خلال احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد

قاطعت الطوائف المسيحية الشرقية في فلسطين مع بداية احتفالاتها بأعياد الميلاد، بطريرك الروم الأرثوذكس كيوريوس ثيوفيلوس؛ بسبب الصفقات المشبوهة التي قام بها من خلال تسريب أملاك وعقارات فلسطينية للجمعيات الاستيطانية في مختلف المناطق، ومن بينها القدس.

وقرّرت بلديات بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، وفعاليات فلسطينية أخرى مقاطعة البطريرك المذكور، وهي المرة الأولى التي يتضافر فيها الحراك الأرثوذكسي المسيحي على الأرض مع البلديات الثلاث بشكل رسمي.

واعترض مئات من أبناء طائفة الروم الأرثوذكس موكب البطريرك ثيوفيلوس قبيل وصوله إلى ساحة كنيسة المهد في بيت لحم مرددين شعارات تطالب باستقالته.

وقام المحتجون بقطع الطريق المؤدية إلى الكنيسة أمام الموكب مما استدعى تدخل قوات الأمن التي قامت بتأمين مرور الموكب بعد مشادات كلامية مع المتظاهرين .

وتتهم البلديات، والطوائف المسيحية، البطريرك بتسريب أراضي الكنيسة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى شركات استيطانية عبر البيع المباشر، أو التأجير لعشرات السنين.

وبدأت الطوائف المسيحية التي تسير بحسب التقويم الشرقي احتفالاتها بعيد الميلاد، حيث سيتم استقبال كافة المواكب الرسمية المتوافدة للاحتفال بالعيد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، لتبدأ صلوات العيد بحضور رسمي وشعبي .

وستقوم المواكب الرسمية تباعًا بالتوجه إلى مدينة بيت لحم انطلاقًا من منطقة باب الخليل في مدينة القدس بحسب ما تقتضيه العادة والتقليد المعروف الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.