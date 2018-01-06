الوفد الوزاري العربي المصغر يجتمع اليوم لمناقشة تداعيات قرار ترامب بشأن القدس

يعقد الوفد الوزاري العربي المصغر المعني بمتباعة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس اجتماعًا له، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ، وزراء خارجية الإمارات والأردن ومصر وفلسطين والمغرب، وهم أعضاء الوفد الوزاري المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم الطارئ يوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “وصلنا الأردن الشقيق لمشاركة الإمارات في اجتماع الوفد الوزاري العربي المصغر لمتابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس، الجهد العربي المنظم، والمكثف، والمنسجم مطلوب في مواجهة تداعيات القرار”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترف في شهر ديسمبر الفائت بالقدس عاصمة لإسرائيل.