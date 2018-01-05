منظمة تونسية: أكثر من 700 ملف فساد مالي وإداري في 2017

أعلنت منظمة “أنا يقظ” التونسية، مساء الجمعة، تلقيها خلال العام 2017، أكثر من 700 ملف يتعلق بفساد مالي وإداري.

و”أنا يقظ” هي منظمة رقابية تونسية مستقلة تعنى بمكافحة الفساد المالي والإداري، ودعم الشفافية، وتعتبر، منذ أكتوبر/ تشرين أول 2013، نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة “الشفافية الدولية” بتونس.

وقالت المستشارة القانونية للمنظمة، انتصار العرفاوي، إن منظمتها “تلقت خلال 2017، أكثر من 700 ملف يتعلق بشبهات فساد، سيتم الإعلان عنها في التقرير السنوي للمنظمة في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضافت، على هامش حفل تكريم أقامته المنظمة، الجمعة، بالعاصمة التونسية، تحت عنوان “مبلّغ السنة 2017” في إطار تظاهرة “شهر ضد الفساد”، أن “الأشخاص الذين تم تكريمهم خلال هذا الحفل أبلغوا عن حالات فساد مالي وإداري، مثل سرقة صفقات عمومية وإهدار المال العام داخل الإدارة”.

وينتظم هذا الحفل، سنويا، لتكريم من يبلّغون عن الفساد من التونسيين، سواء كانوا مواطنين عاديين أو رجال سياسة أو موظفين في الإدارة التونسية.

ووفق العرفاوي، فقد “تم أيضا تكريم نائبين في البرلمان التونسي عن الكتلة الديمقراطية، وهما سامية عبو، وعماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية، لمساهمتهما في الكشف عن ملفات فساد”.

وأشارت المستشارة القانونية للمنظمة أن “الملفات التي تلقتها المنظمة منها ما تم إحالته إلى القضاء العدلي، وأخرى للقضاء الإداري”.