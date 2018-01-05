العراق.. اختطاف مسؤول حكومي وشقيقه ومقتل محامٍ

قال مصدر في الشرطة العراقية، إن مسؤولًا حكوميًا وشقيقه اختطفا ،صباح اليوم الجمعة، من قبل مسلحين مجهولين، بمحافظة ديالى (60 كم) شرقي بغداد.

وقال النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري، الجمعة، إن “مسلحين مجهولين، اختطفوا مدير شعبة الزراعة بناحية السعدية وشقيقه، شمالي محافظة ديالى، صباح اليوم، ونقلوهما إلى جهة مجهولة”.

وفي محافظة كركوك، أفاد مصدر أمني، بأن مسلحين اثنين مجهولين، اغتالا محاميًا جنوبي المدينة.

وقال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي، إن “محاميًا قتل، في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة؛ بعد أن هاجمه مسلحان، في حي العروبة جنوبي مدينة كركوك“.

وأضاف العبيدي، أن “المسلحين لاذا بالفرار، بعد تنفيذهما عملية الاغتيال”.

واستعادت القوات العراقية، في 8 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بشكل كامل، مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، والذي كان آخر معقل لتنظيم داعش في المحافظة.

لكن تنظيم داعش، لا يزال لديه خلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم، في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل اجتياحه ثلث مساحة العراق، صيف 2014.

وخسر التنظيم كل تلك الأراضي؛ بفعل حملات عسكرية متواصلة، شنتها القوات العراقية على مدى 3 سنوات، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.