المغرب يسجن 8 أشخاص خططوا للالتحاق بداعش وشن هجمات

أصدرت محكمة مغربية، الخميس، أحكامًا بالسجن تصل لـ15 عامًا، بحق 8 متهمين أدينوا في 5 قضايا لها صلة بمحاولة الالتحاق بتنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ “أعمال إرهابية”.

ووجهت المحكمة للمدانين، تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية”.

كما تضمنت تهم المحكمة “تقديم مساعدة عمدًا لمن يرتكب أفعالًا إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية غير مرخص لها وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب المنسوب إليه”.

كما حكمت المحكمة على 3 متهمين مرحّلين من فرنسا بالحبس لمدة سنة نافذة لكل واحد منهم، والحبس لسنتين نافذتين بحق متهم آخر له ارتباط بخلية تم تفكيكها بالتنسيق مع السلطات الإسبانية، وكانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في بلجيكا.

وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب خلال العام 2017، من تفكيك 9 خلايا متشددة، وإيقاف 186 متهمًا، واعتقال 20 شخصًا عادوا إلى البلاد من إحدى بؤر التوتر.