حكومة الوفاق تؤكد استمرار وقف وزير دفاعها عن العمل

أكدت حكومة الوفاق الليبية استمرار إيقاف وزير دفاعها المهدي البرغثي، المتهم بالتورط بمجزرة براك الشاطئ عن العمل.

وعمّمت وزارة خارجية الوفاق كتابًا مساء أمس الأربعاء وكُشف النقاب عنه اليوم، على كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج بهذا الخصوص.

وبيّن الكتاب استمرار إيقاف “البرغثي” عن العمل وفقًا للقرار الصادر من رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” بصفته القائد الأعلى للجيش، والقاضي بإيقاف وزير الدفاع عن العمل ريثما تظهر نتائج لجنة التحقيق في مجزرة قاعدة براك الشاطئ التي ذهب ضحيتها 102 من جنود الجيش الوطني، في شهر أيار/ مايو الماضي.

وبيّن الكتاب أن وكيل وزارة الدفاع “اوحيدة عبدالله اوحيدة” هو المكلف بمهام تسيير الأمور الإدارية في الوزارة مؤقتًا.

ورغم مضي زهاء 6 أشهر على المجزرة لم تظهر لجنة التحقيق نتائجها حتى الآن.