مقتل متظاهر في مدينة “مسجد سليمان” بالأحواز جنوب إيران

قالت مواقع مقربة من المعارضة الإيرانية، اليوم الخميس، إن متظاهرًا قتل في وقت متأخر من الليلة الماضية، خلال تظاهرة حاشدة خرجت مساءً في مدينة “مسجد سليمان” التابعة لمحافظة خوزستان جنوبي إيران.

وأفاد موقع “آمد نيوز”، بأن “المتظاهر أمين رمضاني لقي مصرعه الليلة الماضية (الأربعاء) برصاص قوات الأمن بمدينة مسجد سليمان الأحوازية جنوب إيران”.

وتعد مدينة مسجد سليمان إحدى المدن الغنية بالبترول والغاز، لكن أهلها يعيشون أوضاعًا مزرية؛ بسبب سياسات السلطة الإيرانية ضد العرب.

كما شهد العديد من المدن الإيرانية سلسلة احتجاجات الليلة الماضية في طهران، وكرمنشاه، وهمدان، وسيستان، وبلوشستان، وبندر عباس، وغيرها، ورفع المتظاهرون شعارات ضد المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وتشير إحصائيات المعارضة الإيرانية إلى أن عدد القتلى تجاوز 25 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الخميس الماضي، فيما تقول السلطات إن “عدد القتلى 22 شخصًا بينهم عناصر أمنية”، وتجاوز عدد الاعتقالات نحو ألف متظاهر، بحسب تصريحات للمسؤولين الإيرانيين.