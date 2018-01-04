مقتل 20 مدنيًا إثر قصف روسي على غوطة دمشق

قتل 20 مدنياً، على الأقل، في سوريا، إثر غارات جوية نفذتها طائرات روسية، مساء الأربعاء، على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إن طائرات روسية استهدفت بقصف عنيف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلاً، بينهم أطفال، إضافة لعشرات الجرحى.

وأشارت المصادر إلى “تواصل عمليات الإنقاذ، حيث تقوم فرق الدفاع المدني برفع الأنقاض وانتشال الجرحى والقتلى من تحتها”، لافتة إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتتعرض الغوطة الشرقية، منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لقصف عنيف من طائرات النظام ومدفعيته، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.