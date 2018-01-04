المسماري: هناك حرب تدار ضد الجيش الليبي في ملف الانتخابات

حث الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، جميع العسكريين في ليبيا، على التسجيل في سجلات الناخبين استعدادًا للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة قبل نهاية العام 2018، معتبرًا أن هناك حربًا تدار ضد الجيش في موضوع الانتخابات.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء في بنغازي، إن “على جميع العسكريين أن يسجلوا في الانتخابات، خاصة الانتخابات الرئاسية”، مشددًا على أنه “يحق لكل القوات النظامية والقوات المسلحة ممارسة حقها الانتخابي”.

وأكد المسماري أن “القيادة العامة وقيادات القوات المسلحة الليبية ترحب بإجراء الانتخابات، وأنها تسمح للعسكريين بالتسجيل في الانتخابات وعندما يصدر قانون الانتخابات سنتعامل معه”.

واعتبر أن “هناك حربًا تدار ضد الجيش الليبي بكل الوسائل المتاحة، خاصة في موضوع الانتخابات”.

من جانب آخر، أشار المسماري إلى “انتهاء العمليات العسكرية في مدينة بنغازي والقضاء على الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “القوات الليبية المسلحة خاضت الحرب على الإرهاب من أسوار بنينا إلى أخريبيش، وقدمت فيها أكثر من 5500 شهيد وآلافًا من مبتوري الأطراف لأجل تحرير وتطهير مدينة بنغازي”.

وأضاف أن “القوات المسلحة الليبية لا تزال، بشكل عام، تخوض معارك ضد الإرهاب، ورصدنا جميع التحركات والعناصر الإرهابية”.

وكان المسماري أكد في وقت سابق أن “القيادة العامة للجيش تسير مع خيار الشعب الليبي المتمثل في ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة”.

وشدد في مؤتمر صحفي على “ضرورة أن يكون الاقتراع على درجة عالية من التأمين، ولا تفتح الصناديق لا قبل الانتخابات ولا بعدها، إلا من قبل المختصين فقط”.

وحث المسماري البرلمان على إصدار قانون انتخاب في وقت قريب، وإذا لم يكن لديه وقت كافٍ، فعليه أن يكلف لجنة لإعداد مشاريع لهذه القوانين، حتى يتسنى للمواطن أن يطلع عليها، وعلى البرلمان أن يتوقف عن عملية الحوار السياسي، ويركز على قانون انتخابات يحدد ماهية هذه الانتخابات وشروطها”.

ودعا المسماري المواطنين إلى “التسجيل للانتخابات لممارسة حقهم في الاقتراع”.