نصر الله: الحرب السورية ستنتهي خلال عام أو اثنين

قال الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني، إن الحرب السورية التي تمر حاليًا بعامها السابع، ستنتهي خلال عام أو عامين على الأكثر.

وأضاف نصر الله، في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية، إن “الضربات الإسرائيلية على مواقع حزب الله في سوريا لم ولن تحول دون وصول إمدادات الأسلحة إلى تنظيمه”.

وتدعم جماعة حزب الله وجماعات أخرى مدعومة من إيران الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب المستعرة منذ عام 2011.

وأثار تدخل حزب الله في سوريا، انتقادات لبنانية واسعة، وسط مطالبه متواصلة له بالانسحاب وعدم التدخل في الشؤون الخارجية.