اتساقًا مع قائد الحرس الثوري.. نصرالله يعلق لأول مرة على احتجاجات إيران

هون الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، من شأن الاحتجاجات في إيران، ووصفها بأنها استياء من الوضع الاقتصادي، قائلًا: إن أسبابها ليست سياسية مثل تلك التي فجرت احتجاجات حاشدة في 2009.

وتوقع نصرالله انتهاء الاحتجاجات قريبًا، وقال: “خلال أيام ستنتهي المظاهرات إن شاء الله”، وهو ما يتسق مع تصريح لقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، في وقت سابق يوم الأربعاء، قال فيه: إن الاحتجاجات ستنتهي خلال أيام.

وقال الأمين العام لحزب الله في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية: إن “ما يحدث في إيران لا يستدعي القلق، وإن القضية يتم التعامل معها بجدية”.

وأضاف: “ما جرى في إيران يتم استيعابه بشكل جيد، ولا يقارن بما جرى عام 2009. المشكلة في إيران حاليًا ليست سياسية كما حصل عام 2009”.

وذكر أن “سبب الاحتجاجات الراهنة اقتصادي نتيجة إفلاس بعض البنوك والشركات، وأن قوى خارجية استغلت الاستياء الناجم عن ذلك”.