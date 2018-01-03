استقالة مدير أمن مصراته الليبية على خلفية اغتيال رئيس بلدية المدينة

قدّم العميد طارق الفقيه مدير أمن مدينة مصراته الليبية استقالته، على خلفية اتهامات له بعدم إصدار أوامر بالقبض على المتهمين باغتيال رئيس البلدية محمد اشتيوي وإخفائها لحين فرارهم، وفق الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمديرية الأمن.

وقال الفقيه، إن من بين الأسباب التي دفعته للاستقالة اتهامه بالتقاعس في أداء مهامه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة وانتشار كبير للمركبات غير المنضبطة، مرجعًا السبب في ذلك إلى “قلة الإمكانيات وعدم صرف الميزانية لأداء العمل بالصورة المطلوبة بما يتناسب مع حجم الجريمة.

وكان محتجون نظموا وقفات أمام مديرية أمن مصراته، للمطالبة بالكشف وسرعة القبض على قتلة عميد البلدية الذي اغتاله مسلحون الشهر الماضي في مطار المدينة بعد عودته من زيارة إلى تركيا.