الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين

المصدر: ا ف ب

وافق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بغالبية 52 نائبًا مقابل 49 عارضوه من أصل 120.

وقدم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مشروع القانون.

وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته قبل أن يعاد إلى الكنيست ليتم التصويت عليه في 3 قراءات، قبل أن يصبح جزءًا من “القوانين الأساسية”.

وعادة ما يصف المسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقاومين الفلسطينيين بالإرهابيين، ومن شأن القانون في حال إقراره أن يسهل من إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وصعّد اليمين الإسرائيلي من نشاطه في الكنيست مؤخرًا، حيث أقرّ قانون “القدس الموحدة” الثلاثاء، الذي يؤكد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.