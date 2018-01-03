الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيًا شمال رام الله

قتل الجيش الإسرائيلي الفتى الفلسطيني مصعب فراس التميمي، 17 عامًا، اليوم، الأربعاء، أثناء مواجهات في شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن التميمي وصل إلى المستشفى الاستشاري في حالة حرجة للغاية بسبب اصابته بالرصاص الحي أسفل الرأس.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم، في وقت سابق اليوم، قرية دير نظام وسط إطلاق للرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان.

ويشهد محيط القرية مواجهات منذ نحو أسبوع.

وسبق أن هدد الجيش الإسرائيلي سكان القرية بإغلاق مدخلها وتنفيذ حملة اعتقالات بحجة تعرض مركباته ومركبات المستوطنين لإلقاء الحجارة بالقرب من القرية.